2019-10-08T10:30:25+03:00
Общество

В Советском за ложный донос осудили местного жителя

Мужчине не желал отдавать долг знакомому
Алена Кульмухаметова
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В Советском за ложный донос осудили местного жителя. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Советском за ложный донос осудили местного жителя. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Житель Советского района обвиняется в заведомо ложном доносе.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, обвиняемый для возвращения имущества, переданного в качестве залога – гарантии возврата долга, написал в полицию заявление о привлечении к уголовной ответственности своего знакомого, у которого взял в долг деньги и добровольно передал ему свое имущество.

Проведенная по заявлению доследственная проверка показала, что указанные заявителем сведения являются вымышленными.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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