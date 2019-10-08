В Советском за ложный донос осудили местного жителя
Житель Советского района обвиняется в заведомо ложном доносе.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, обвиняемый для возвращения имущества, переданного в качестве залога – гарантии возврата долга, написал в полицию заявление о привлечении к уголовной ответственности своего знакомого, у которого взял в долг деньги и добровольно передал ему свое имущество.
Проведенная по заявлению доследственная проверка показала, что указанные заявителем сведения являются вымышленными.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU