2019-10-08T09:54:31+03:00
Происшествия

Житель Урая за кровавую расправу отправится на девять лет в тюрьму

Конфликт произошел на фоне алкоголя
Алена Кульмухаметова
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Житель Урая за кровавую расправу отправится на девять лет в тюрьмуЖитель Урая за кровавую расправу отправится на девять лет в тюрьмуФото: Татьяна Коркина
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Ссора между мужчинами произошла в мае текущего года. Обвиняемый спор решил с помощью ножа.

По данным следственного комитета Югры, 39-летний житель Урая признан виновным в убийстве.

Согласно материалам дела, днем 15 мая обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, во время ссоры с 37-летним знакомым нанес ему несколько ножевых ранений. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Обвиняемый был заключен под стражу решением суда.

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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