СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-08T08:57:56+03:00

В минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали пять человек. Фото с сайта Госатвоинспекции ХМАО-Югры

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в 10:20 на 196 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе. Погиб водитель, которому 1 ноября исполнилось бы 23 года.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, произошло столкновение «Дэу Нексия» под управлением 22-летнего водителя, «Киа Спектра» под управлением 24-летнего водителя и «МАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Дэу» от полученных травм скончался.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 5 получили травмы. Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 43 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU