В поселке Агириш регоператор сменил недобросовестного контрагента по вывозу мусора

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-08T08:51:09+03:00

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Региональный оператор расторг договор с ООО “Экосервис”, занимавшимся вывозом мусора в поселке Агириш Советского района. С 1 октября там работает другой контрагент – ООО «ПТК». Об этом сообщает «Югра- Экология» на официальном сайте.

По данным регоператора, в поселке Агириш проживает чуть больше двух тысяч человек, установлено четыре десятка контейнерных площадок, тем не менее, из этого поселка региональный оператор регулярно получал сигналы о нарушениях графика вывоза и переполненных контейнерах с начала 2019 года.

- Наше терпение лопнуло. Из-за нарушения договорных обязательств мы расторгли с оператором по транспортированию ООО “Экосервис” контракт на работы в п. Агириш в одностороннем порядке, комментирует руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев.

С 1 октября в этом поселке коммунальные отходы вывозит другая компания – ООО «ПТК». Уже несколько дней производится генеральная уборка отходов, которые достались по наследству от прежнего контрагента. Вывозятся скопившиеся крупногабаритные отходы. Затем транспортировщик войдет в рабочий график: очистка контейнеров в понедельник и пятницу, сбор крупногабарита в среду.

ИСТОЧНИК KP.RU