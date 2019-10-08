Сургутяне выбрали для благоустройства «Парк за Саймой»

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-08T08:40:15+03:00

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В администрации города назвали победителя рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий Сургута. Сургутяне отдали предпочтение эко-парку «За Саймой».

В 2020 году излюбленный жителями парк «За Саймой» ждет масштабная реновация. Он стал победителем открытого рейтингового голосования, которое проходило в Сургуте с 6 сентября по 6 октября. За благоустройство этой территории отдали голоса 72% сургутян, сделавших свой выбор.

Всего за время голосования своим мнением на портале «Открытый регион» и в очном туре поделились 9 104 человека. В целом в Югре за проекты благоустройства проголосовали около 12 тысяч пользователей. Таким образом, Сургут стал абсолютным лидером по количеству голосов. Доля Сургута составляет 75 %, в то время как проживает в городе 23% населения ХМАО-Югры. То есть, сургутяне голосовали в три раза активнее жителей других населенных пунктов.

По задумке проектировщиков «За Саймой» появится ботанический сад, бассейн под открытым небом, зеленый лабиринт и смотровая площадка. В проекте предусмотрено создание прогулочных и велодорожек, лыжная трасса. По парку будет пролегать эко-маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU