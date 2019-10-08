СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-08T07:58:17+03:00

В минувшие сутки раскрыты кражи в Сургуте и Нижневартовске Фото: Татьяна Коркина

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В Сургута возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Известно, что двое подозреваемых 19 и 25 лет отняли у потерпевшего три тысячи рублей. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще одна кража раскрыта в Нижневартовске. 27-летний мужчина, находясь в квартире заявителя, похитил моноблок компьютера стоимостью 20 тысяч рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной и административной ответственности. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления, раскрыто 27, из них: грабеж, мошенничество, 7 краж и 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU