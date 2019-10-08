СЕГОДНЯ 07:43 2019-10-08T07:43:48+03:00

В Ханты-Мансийске обсудили доступность среды для маломобильных горожан. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В Ханты-Мансийске прошли очередные общественные обсуждения в рамках городского краудсорсингового проекта «Мы вместе!». Была обсуждена тема доступной среды на территории города.

Напомним, летом 2019 года группа инвалидов-колясочников и молодых мам с малышами проверила, насколько удобным является для них передвижение по улицам и общественным местам города.

Группа активистов оценила доступность многих кафе и магазинов, специально посетила Археопарк. При оценке одних из участников рейда: представителя регионального общественного движения инвалидов «Преобразование» Дмитрия Бичукова и заместителя председателя городского общества инвалидов Алексея Николенко - проблем обнаружено немало.

Общественники составили список проблемных мест с адресами, где требуется реконструкция пандусов, тротуаров и бордюров, а также лестниц. Отметили и места, где работы произведены неудачно. Например, понижение бордюра недостаточно для комфортного въезда инвалидной коляски.

Эксперт отдела реализации социальных программ и иных выплат населению службы социальной поддержки населения Ирина Курбатова прокомментировала представленный список «горячих точек:

- В некоторых местах с момента общественной проверки уже произведен ремонт. Сегодня всем участникам встречи мы продемонстрировали фотографии в формате «до – после». Однако, действительно, есть еще над чем работать.

Участники встречи предложили активнее привлекать экспертов из числа общественников, представителей маломобильных категорий граждан к приемке подобных объектов, а также представить перечень проблемных территорий в органы местного самоуправления с рекомендациями по улучшению ситуации с доступной средой.

ИСТОЧНИК KP.RU