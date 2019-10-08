2019-10-08T07:28:21+03:00
Общество

Погода в Югре 8 октября: прохладно и сыро

В северных районах округа мокрый снег
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 8 октября: прохладно и сыроПогода в Югре 8 октября: прохладно и сыроФото: Татьяна Коркина
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Во вторник 8 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,+8 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5,+7 градусов.

В Сургуте солнечная и без осадков погода. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +9 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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