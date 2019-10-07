2019-10-07T18:02:02+03:00
Экономика

Альфа-Банк запустил сервис безопасных онлайн сделок для бизнеса

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Предприниматели с помощью онлайн-инфраструктуры для B2B-расчетов смогут заключать сделки в любое удобное время. Фото с сайта Pixabay.comПредприниматели с помощью онлайн-инфраструктуры для B2B-расчетов смогут заключать сделки в любое удобное время. Фото с сайта Pixabay.com
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Альфа-Банк вместе с партнером SafeCrow создали сервис для малого бизнеса «Безопасная сделка». Предприниматели с помощью онлайн-инфраструктуры для B2B-расчетов смогут заключать сделки в любое удобное время.

Помощь юристов или сотрудников финансовой организации в этом случае не понадобится, пишет Newsnn. Причем пользоваться сервисом могут не только клиенты Альфа-Банка. SafeCrow выступила гарантом проведения сделок.

Чтобы стать пользователем сервиса, нужно зарегистрироваться на сайте alfabank-sdelka.ru. Сделать это можно через интернет-банк «Альфы» или прямо на официальном сайте компании. В личном кабинете затем нужно указать полную информацию о характере сделки и ее участниках. Покупатель переводит деньги на счет SafeCrow, они хранятся там до тех пор, пока клиент не получит товар. Как только это произошло, покупатель подтверждает выполнение сделки и деньги перечисляются на счет продавца.

Сделка направляется в арбитраж, если у сторон возникают претензии. Специалисты сервиса изучат условия сделки и результаты выполнения работ, предложат пути для решения конфликта. Покупатель гарантированно получит свои деньги, если продавец проигнорировал условия сделки и не выполнил обязательств.

Стоимость пользования сервисом - всего два процента от суммы сделки. Участники могут поделить эти расходы пополам.

Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин отметил, что система позволит малому бизнесу решить сразу несколько задач, а именно: найти контрагента и партнеров, а также освоить новые рынки. Заключение безопасной сделки происходит в онлайн-режиме, оно не требует от участников подготовки бумаг. Поиск контрагентов будет доступен во всех регионах, а защита действует по всей территории РФ, отметил Осин.

Сервис «Безопасная сделка» будет доступен даже микропредприятиям из-за низких расходов на финансовую защиту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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