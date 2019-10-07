2019-10-07T15:46:46+03:00
Происшествия

В Югорске полицейские раскрыли кражу из гаража пенсионерки

Злоумышленник нуждался в деньгах
Алена Кульмухаметова
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В Югорске полицейские раскрыли кражу из гаража пенсионерки. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Югорске полицейские раскрыли кражу из гаража пенсионерки. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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У воришки имелись ключи от гаража пенсионерки. Недолго думая, он открыл замок и взял то, что мог унести за один раз. Женщина обратилась в полицию.

В дежурную часть полиции Югорска поступило сообщение от 63-летней женщины, которая рассказала, что из её гаража пропало имущество. Ущерб составил 29 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали 41-летнего ранее не судимого подозреваемого.

Выяснилось, что у мужчины имелись в пользовании ключи от гаража. В ходе допроса югорчанин пояснил, что у него закончились деньги, и он решил взять не принадлежащее ему имущество для дальнейшей продажи.

Мужчина проник в гараж откуда похитил бензопилу, сварочный аппарат и набор инструментов. После этого злоумышленник продал похищенное имущество и на вырученные деньги купил алкоголь.

Подозреваемый вину признал. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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