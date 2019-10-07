2019-10-07T15:32:11+03:00
Общество

В Когалыме снесли опасную «деревяшку» на Олимпийской

На ее месте сейчас пустырь
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме снесли опасную «деревяшку» на Олимпийской. Фото с сайта администрации города КогалымВ Когалыме снесли опасную «деревяшку» на Олимпийской. Фото с сайта администрации города Когалым
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Власти Когалыма отреагировали на пост обеспокоенного местного жителя в соцсети ВКонтакте. В группе «Анонимный Когалым» от 30 сентября горожанин обратился к властям:

«Что должно случиться, чтобы это безобразие, как минимум, огородили? Неужели должен произойти несчастный случай, чтобы власти задумались? Дети частенько копошатся там в поисках сокровищ», - писал аноним.

Скрин

Скрин

Местная администрация немедленно отреагировала. Расселенная «деревяшка» по ул. Олимпийская, 1А больше не представляет опасности для окружающих, слома уже нет на карте Когалыма.

В течение прошлой недели здание снесли, а слом вывезли. Как отмечают специалисты УЖКХ, это плановая работа. Буквально сегодня на этом месте подрядчик наводит последние штрихи – выравнивает территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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