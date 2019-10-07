СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-07T14:59:04+03:00

В Югре проживают восемь бабушек старше 100 лет. Фото с сайта pixabay.com

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Долгожительницы, которые перешагнули вековой рубеж, живут в двух городах Югры. Об этом сообщает Отделение Пенсионного фонда ХМАО.

По информации фонда, в настоящее время в округе проживают восемь женщин старше 100 лет. Трое долгожительниц живут в Нижневартовске, пять - в Сургуте. Мужчины до векового юбилея в Югре не дотягивают. Самому старшему из мужчин, который проживает в Сургуте, в 2019 году исполнилось 98 лет.

Всего в Югре проживает более 15,1 тысяч человек от 80 лет и старше, что составляет 0,92 % от населения округа. За последние два года численность югорчан указанного возраста возросла на 3,3 тыс. человек. Причём 73,5 % из них - женщины.

Также в Пенсионном фонде отметили, что всего в регионе в возрасте 80 лет и старше работают 54 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU