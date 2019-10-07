2019-10-07T14:59:04+03:00
Общество

В Югре проживают восемь бабушек старше 100 лет

Численность пожилых югорчан растет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре проживают восемь бабушек старше 100 лет. Фото с сайта pixabay.comВ Югре проживают восемь бабушек старше 100 лет. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Долгожительницы, которые перешагнули вековой рубеж, живут в двух городах Югры. Об этом сообщает Отделение Пенсионного фонда ХМАО.

По информации фонда, в настоящее время в округе проживают восемь женщин старше 100 лет. Трое долгожительниц живут в Нижневартовске, пять - в Сургуте. Мужчины до векового юбилея в Югре не дотягивают. Самому старшему из мужчин, который проживает в Сургуте, в 2019 году исполнилось 98 лет.

Всего в Югре проживает более 15,1 тысяч человек от 80 лет и старше, что составляет 0,92 % от населения округа. За последние два года численность югорчан указанного возраста возросла на 3,3 тыс. человек. Причём 73,5 % из них - женщины.

Также в Пенсионном фонде отметили, что всего в регионе в возрасте 80 лет и старше работают 54 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Альфа-Банк запустил сервис безопасных онлайн сделок для бизнеса
В Югорске полицейские раскрыли кражу из гаража пенсионерки
В Когалыме снесли опасную «деревяшку» на Олимпийской
Фирма из Нижневартовска заплатила налоговой 9 миллионов рублей после ареста семи автомобилей
За кражу топлива задержан сургутянин
Горы мусора убрали югорчане у озера Выгрим-лор
Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Нефтеюганском районе
Виновный в обрушении моста в ХМАО, где погибли работники, получил условный срок
За неделю пожарные Югры спасли 19 человек
Югорчан по телефону донимает мошенница Аня
По сургутскому поселку разгуливал настоящий львенок
За выходные жители Югры перевели мошенникам более 1,3 миллиона рублей
В Нижневартовске автобус №6к изменил маршрут
В Сургуте 641 семья переедет из ветхого и аварийного фонда в новые квартиры
Кондинца отправили в колонию за пьяную езду
Специалисты Единого расчетного центра проведут выездные консультации в Нижневартовске
В Югре обвиняемый в кровавой расправе над знакомым ждет вынесения приговора суда
В Югре стартовал конкурс исследовательских работ «Моя родословная»
Полицейские из Нижневартовска на патрульных машинах гонялись за медведем
Лишившаяся миллионов жительница Нефтеюганска вновь перевела деньги мошенникам
В Югорске общественники приняли после ремонта объездную дорогу