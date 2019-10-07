2019-10-07T14:07:34+03:00
Происшествия

За кражу топлива задержан сургутянин

Он сливал топливо с баков
Алена Кульмухаметова
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За кражу топлива задержан сургутянин. Фото с сайта pixabay.comЗа кражу топлива задержан сургутянин. Фото с сайта pixabay.com
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Воришку топлива задержали стражи порядка по горячим следам. Оказалось, что парень уже был судим за подобные преступления.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции задержан 22-летний подозреваемый в грабеже. Находясь на улице Прибалтийской, мужчина открыто похитил дизельное топливо общей стоимостью шесть тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит реальный срок лишения свободы за совершенное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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