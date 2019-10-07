За кражу топлива задержан сургутянин
Воришку топлива задержали стражи порядка по горячим следам. Оказалось, что парень уже был судим за подобные преступления.
По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции задержан 22-летний подозреваемый в грабеже. Находясь на улице Прибалтийской, мужчина открыто похитил дизельное топливо общей стоимостью шесть тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело.
Мужчине грозит реальный срок лишения свободы за совершенное преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU