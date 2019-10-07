Горы мусора убрали югорчане у озера Выгрим-лор

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-07T13:58:30+03:00

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Белоярским лесничеством проведена акция «Чистый лес». Активисты в назначенное время собрались на берегу озера Выгрим-лор.

Как сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, лесничий определил фронт работ и распределил участки между представителями организаций.

Самый сложный в плане захламленности участок достался работникам природного парка «Нумто». У самой кромки воды им пришлось убирать в буквальном смысле горы мусора, оставленного горожанами после отдыха на природе. Работникам лесничества и лесхоза досталась самая протяженная территория, которую пришлось пройти под усиливающимися дождем и снегом.

Если бы не сильно захламленная береговая линия, мусора было бы совсем немного: в целом было собрано около 7 куб.м, и около половины от этого количества – именно на этом участке.

ИСТОЧНИК KP.RU