СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-07T13:00:40+03:00

За неделю пожарные Югры спасли 19 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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С 30 сентября по 6 октября на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 46 пожаров, на которых спасены 19 человек и 197 эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Объектами возгораний в большинстве случаев стали бани, автомобили, объекты жилого сектора.

Так, 4 октября в Нефтеюганском районе в СНТ «Кедровый» сгорела баня. К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей. От огня пострадали девять транспортных средств и 24 строения. Травмы получил пять человек, двое погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU