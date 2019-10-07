Югорчан по телефону донимает мошенница Аня
Жители Ханты-Мансийска вновь в соцсетях заговорили об аферистке Аня. Старый развод мошенников высмеивают пользователи во ВКонтакте.
Массовая рассылка СМС-сообщений с текстом следующего содержания: «этот абонент пополнил ваш счет на 350.00 рублей» в первом сообщении и «Ошиблась. Верните пож-ста 350 руб. на номер 89684539319билайн. Спасибо. Аня» во втором. При этом номера, с которого приходят сообщения – разные.
Югорчане высмеивают попытки мошенников завладеть их деньгами, а часто и вовсе открыто издеваются в переписках.
- Аня задрала всех. И днём и ночью борется с амнезией, в надежде вспомнить, кому же она отправила 350 рублей. И отправляла ли вообще, пишет Виталий Прохорович.
- Нам с мужем тоже вчера такие смс поступали, - комментирует Юлия Гундермчук.
- И я такое СМС получала недавно, поддерживают тему другие пользователи.
Отметим, что номер, с которого приходят сообщения, один и тот же - 89581986670.
Также югорчане добавляют, что к Ане недавно добавилась «подельница» Яна с таким же содержанием эсэмэсок, но с номера 89582008352.
Добавим, что не все жители Югры настолько бдительны и отправляют деньги на номер мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU