Югорчан по телефону донимает мошенница Аня

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-07T13:52:10+03:00

Девушка не может «вспомнить», на какой номер отправляет деньги

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Жители Ханты-Мансийска вновь в соцсетях заговорили об аферистке Аня. Старый развод мошенников высмеивают пользователи во ВКонтакте.

Массовая рассылка СМС-сообщений с текстом следующего содержания: «этот абонент пополнил ваш счет на 350.00 рублей» в первом сообщении и «Ошиблась. Верните пож-ста 350 руб. на номер 89684539319билайн. Спасибо. Аня» во втором. При этом номера, с которого приходят сообщения – разные.

Югорчане высмеивают попытки мошенников завладеть их деньгами, а часто и вовсе открыто издеваются в переписках.

- Аня задрала всех. И днём и ночью борется с амнезией, в надежде вспомнить, кому же она отправила 350 рублей. И отправляла ли вообще, пишет Виталий Прохорович.

- Нам с мужем тоже вчера такие смс поступали, - комментирует Юлия Гундермчук.

- И я такое СМС получала недавно, поддерживают тему другие пользователи.

Отметим, что номер, с которого приходят сообщения, один и тот же - 89581986670.

Также югорчане добавляют, что к Ане недавно добавилась «подельница» Яна с таким же содержанием эсэмэсок, но с номера 89582008352.

Добавим, что не все жители Югры настолько бдительны и отправляют деньги на номер мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU