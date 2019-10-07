2019-10-07T12:24:42+03:00
Происшествия

За выходные жители Югры перевели мошенникам более 1,3 миллиона рублей

Все преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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За выходные жители Югры перевели мошенникам более 1,3 миллиона рублейЗа выходные жители Югры перевели мошенникам более 1,3 миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 17 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По данным УМВД по ХМА)-Югре, жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Нижневартовска, Урая, Когалыма, Радужного, Сургутского и Советского районов перевели злоумышленникам более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций.

Так, в Нягани 58-летнему местному жителю поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом защиты денежных средств от несанкционированного списания, понудил заявителя перевести 595 000 рублей на счет сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги».

В окружной столице 28-летняя местная жительница лишилась более 85 тысяч рублей в попытке продать диван на сайте объявлений.

46 тысяч рублей перевел неизвестным 30-летний житель Ханты-Мансийска, желая получить интимные услуги.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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