В Нижневартовске автобус №6к изменил маршрут
С 7 октября изменится схема движения коммерческого маршрута общественного транспорта №6к «Железнодорожный вокзал – улица 6П». Об этом заявили в администрации города Нижневартовск.
Так, с понедельника, движение транспорта будет осуществляться по маршруту: Железнодорожный вокзал – ул. Чапаева – ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Маршала Жукова – ул. Ленина – ул. Индустриальная – ул. 6П (район медицинского центра «Гиппократ») – ул. Индустриальная – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. Чапаева –Железнодорожный вокзал.
Вартовчан просят быть внимательнее и учитывать новый маршрут следования автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU