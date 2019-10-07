2019-10-07T12:02:52+03:00
Общество

В Нижневартовске автобус №6к изменил маршрут

Горожан просят быть внимательнее
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске автобус №6к изменил маршрут. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске автобус №6к изменил маршрут. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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С 7 октября изменится схема движения коммерческого маршрута общественного транспорта №6к «Железнодорожный вокзал – улица 6П». Об этом заявили в администрации города Нижневартовск.

Так, с понедельника, движение транспорта будет осуществляться по маршруту: Железнодорожный вокзал – ул. Чапаева – ул. Интернациональная – ул. Северная – ул. Маршала Жукова – ул. Ленина – ул. Индустриальная – ул. 6П (район медицинского центра «Гиппократ») – ул. Индустриальная – ул. Ленина – ул. Маршала Жукова – ул. Северная – ул. Интернациональная – ул. Чапаева –Железнодорожный вокзал.

Вартовчан просят быть внимательнее и учитывать новый маршрут следования автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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