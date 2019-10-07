СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-07T11:58:51+03:00

В Сургуте 641 семья переедет из ветхого и аварийного фонда в новые квартиры Фото: Татьяна Коркина

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На встрече с губернатором Югры глава города Сургут Вадим Шувалов рассказал о реализуемых программах.

Так, отдельное обсуждение посвятили жилищным программам. В этом году 641 сургутская семья переедет из ветхого и аварийного фонда в новые квартиры, ключи получают очередники и другие социальные категории сургутян.

В Сургуте сохраняется положительная динамика рождаемости. Этому способствует нацпроект «Демография». Он успешно реализуются через такие региональные программы, как «Содействие занятости женщин»; «Старшее поколение» и «Спорт – норма жизни».

Новая мебель, оборудование и музыкальные инструменты поступают в детские школы искусств в рамках нацпроекта «Культура». Юные сургутяне учатся и развивают свои таланты в современных и комфортных условиях. По нацпроекту «Экология» очищена от мусора прибрежная полоса протяженностью более 30 километров. Сургутяне участвуют в субботниках, сажают деревья и кустарники. Только в этом году город украсили более 280 тысяч цветов.

Кроме обсуждения нацпроектов сургутяне смогли задать вопросы и по другим темам. Большинство из них касалось проблем ЖКХ: состояние дворов и домов, отношения с УК, тарифы. Сургутяне указывают на нехватку спортивных площадок, и, напротив, обилие алкогольных магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU