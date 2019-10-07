Специалисты Единого расчетного центра проведут выездные консультации в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-07T11:50:09+03:00

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Специалисты Нижневартовского расчетно-информационного центра (ООО «НРИЦ») проведут выездной консультационный прием по вопросам, связанным с начислением платы (и пени) за жилищно-коммунальные услуги, приемом показаний индивидуальных приборов учета, получением квитанций, получением справок об отсутствии задолженности, сверки расчетов. Об этом сообщает администрация города Нижневартовск.

Так, для жителей, проживающих в жилом фонде Управляющей компании №2 ждут 10 октября в ЖЭУ-5 на Комсомольском бульваре, 14-В с 8 часов 30 минут до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов

Жителей, проживающих в жилом фонде Жилищного треста №1 ждут в ЖЭУ-1, улица Менделеева, 8-А с 8 часов 30 минут до 17 часов,перерыв с 12 до 13 часов.

Жителей, проживающих в жилом фонде ПРЭТ-3, приглашают в ЖЭУ-17, улица Декабристов, 10, с 8 часов 30 минут до 17 часов,перерыв с 12 до 13 часов.

Проживающих в жилом фонде Управляющей компании №1 приглашают в ЖЭУ-4, улица Мира, 24 с 8 часов 30 минут до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Обращаем внимание, что абонентский офис ООО «НРИЦ» (улица Ленина, 46) в указанный день будет работать в обычном режиме с 8 часов 30 минут до 18 часов часов без перерыва на обед.

ИСТОЧНИК KP.RU