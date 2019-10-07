2019-10-07T11:50:09+03:00
Общество

Специалисты Единого расчетного центра проведут выездные консультации в Нижневартовске

Горожан ждут с вопросами 10 октября
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Специалисты Единого расчетного центра проведут выездные консультации в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города НижневартовскСпециалисты Единого расчетного центра проведут выездные консультации в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

Специалисты Нижневартовского расчетно-информационного центра (ООО «НРИЦ») проведут выездной консультационный прием по вопросам, связанным с начислением платы (и пени) за жилищно-коммунальные услуги, приемом показаний индивидуальных приборов учета, получением квитанций, получением справок об отсутствии задолженности, сверки расчетов. Об этом сообщает администрация города Нижневартовск.

Так, для жителей, проживающих в жилом фонде Управляющей компании №2 ждут 10 октября в ЖЭУ-5 на Комсомольском бульваре, 14-В с 8 часов 30 минут до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов

Жителей, проживающих в жилом фонде Жилищного треста №1 ждут в ЖЭУ-1, улица Менделеева, 8-А с 8 часов 30 минут до 17 часов,перерыв с 12 до 13 часов.

Жителей, проживающих в жилом фонде ПРЭТ-3, приглашают в ЖЭУ-17, улица Декабристов, 10, с 8 часов 30 минут до 17 часов,перерыв с 12 до 13 часов.

Проживающих в жилом фонде Управляющей компании №1 приглашают в ЖЭУ-4, улица Мира, 24 с 8 часов 30 минут до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов.

Обращаем внимание, что абонентский офис ООО «НРИЦ» (улица Ленина, 46) в указанный день будет работать в обычном режиме с 8 часов 30 минут до 18 часов часов без перерыва на обед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фирма из Нижневартовска заплатила налоговой 9 миллионов рублей после ареста семи автомобилей
За кражу топлива задержан сургутянин
Горы мусора убрали югорчане у озера Выгрим-лор
Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Нефтеюганском районе
Виновный в обрушении моста в ХМАО, где погибли работники, получил условный срок
За неделю пожарные Югры спасли 19 человек
Югорчан по телефону донимает мошенница Аня
По сургутскому поселку разгуливал настоящий львенок
За выходные жители Югры перевели мошенникам более 1,3 миллиона рублей
В Нижневартовске автобус №6к изменил маршрут
В Сургуте 641 семья переедет из ветхого и аварийного фонда в новые квартиры
Кондинца отправили в колонию за пьяную езду
В Югре обвиняемый в кровавой расправе над знакомым ждет вынесения приговора суда
В Югре стартовал конкурс исследовательских работ «Моя родословная»
Полицейские из Нижневартовска на патрульных машинах гонялись за медведем
Лишившаяся миллионов жительница Нефтеюганска вновь перевела деньги мошенникам
В Югорске общественники приняли после ремонта объездную дорогу