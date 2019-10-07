СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-07T11:02:00+03:00

В Югре обвиняемый в кровавой расправе над знакомым ждет вынесения приговора суда Фото: Татьяна Коркина

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Следователями Ханты-Мансийского района завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя села Селиярово. Он обвиняется в убийстве.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 6 июля обвиняемый пришел в дом к 31-летнему односельчанину, где после совместного употребления спиртного между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый нанес лом для колки льда, несколько ударов в шею оппоненту, после этого скрылся с места преступления, избавился от орудия убийства и тщательно постирал свою одежду.

Несмотря на предпринятые попытки скрыть следы преступления были добыты важнейшие доказательства - во время прочеса местности местные жители, оказывавшие помощь следствию, обнаружили на берегу реки лом, а в доме подозреваемого была обнаружена обувь со следами крови.

По ходатайству следователя весь период следствия обвиняемый находился под стражей.

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU