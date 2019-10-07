2019-10-07T10:54:56+03:00
Общество

В Югре стартовал конкурс исследовательских работ «Моя родословная»

Его участником может стать каждый желающий житель регион
Алена Кульмухаметова
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В Югре стартовал конкурс исследовательских работ «Моя родословная». Фото с сайта pixabay.comВ Югре стартовал конкурс исследовательских работ «Моя родословная». Фото с сайта pixabay.com
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Конкурс исследовательских работ «Моя родословная» в рамках научно-просветительского проекта «Многовековая Югра» продолжает прием заявок.

Он посвящен исследованию исторического прошлого региона, отдельных семей, неразрывно связанных с историей автономного округа на различные этапах. Конкурс нацелен на популяризацию генеалогических исследований.

По данным организаторов, участником конкурса может стать каждый желающий житель региона, независимо от возраста, а также представители других субъектов России, чьи предки (не менее двух поколений непрерывно) когда-либо проживали на территории Югры.

Для этого необходимо до 15 октября необходимо подать заявку на сайте конкурса «Моя родословная». Каждая работа должна быть посвящена исследованию истории своей семьи в контексте большой истории Югры и России. К заявке должен быть приложен исследовательский проект по изучению родословной, выполненный в формате pdf, общим объемом до 10 страниц 14 кеглем, 1,5 интервалом, не более 25 мегабайт. Помимо текстовой информации, файл может включать фотографии, иллюстрации, схемы родословного древа.

К заявке могут быть приложены гиперссылки на внешние видеофайлы, фотоархивы, презентационные и другие материалы, размещенные в свободном доступе в интернете и связанные с тематикой проекта. Каждый проект должен содержать краткое резюме не более чем на 1 страницу текста.

Каждая работа может претендовать на победу в основной номинации «Моя родословная» и специальных номинациях «Судьбы блокадников Ленинграда» и «Поколение победителей».

С 16 по 30 октября на сайте центра «Открытый регион» пройдут интернет-голосование и одновременное с этим рассмотрение допущенных до участия работ конкурсным жюри.

1 ноября состоится объявление победителей. Церемония награждения запланирована на начало декабря.

Ознакомиться с положением о конкурсе «Моя родословная» можно на сайте центра «Открытый регион».

ИСТОЧНИК KP.RU

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