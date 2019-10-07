СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-07T10:49:02+03:00

Полицейские из Нижневартовска на патрульных машинах гонялись за медведем. Фото с сайта pixabay.com

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Жители Нижневартовска сообщили полицейским, что в районе промзоны города разгуливает бурый медведь. Стражи порядка решили прогнать хищника без угрозы для его жизни и жизни вартовчан.

Как сообщили в городской полиции, накануне в дежурную часть поступило сразу несколько сообщений от вартовчан о гуляющем в черте города медведе.

- На место происшествия был отправлен наряд патрульной службы. Они смогли заставить животное уйти обратно в лесной массив, включив сирены. В результате инцидента никто не пострадал, - отметили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в этом году жители Югры часто сталкиваются с медведями в городской черте. Подобные случаи зарегистрированы в Пыть-Яхе, Сургуте, Ханты-Мансийске и Урае.

ИСТОЧНИК KP.RU