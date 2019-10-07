СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-07T09:34:23+03:00

В Ханты-Мансийске открывается Всероссийский форум национального единства. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

На него приглашены делегации со всей России

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С 8 по 10 октября 2019 года в Ханты-Мансийске стартует Всероссийский форум национального единства.

По данным организаторов, к участию в Форуме приглашены российские делегации, в том числе представители власти, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма, учреждений культуры и искусства, спорта, образования и молодёжной политики, средств массовой информации.

В программе мероприятий Форума запланировано проведение конференций, совещаний, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов с участием представителей научно-экспертного сообщества, представителей религиозных организаций и общественных объединений, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов власти и органов местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU