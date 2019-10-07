2019-10-07T09:34:23+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске открывается Всероссийский форум национального единства

На него приглашены делегации со всей России
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске открывается Всероссийский форум национального единства. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске открывается Всероссийский форум национального единства. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

С 8 по 10 октября 2019 года в Ханты-Мансийске стартует Всероссийский форум национального единства.

По данным организаторов, к участию в Форуме приглашены российские делегации, в том числе представители власти, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма, учреждений культуры и искусства, спорта, образования и молодёжной политики, средств массовой информации.

В программе мероприятий Форума запланировано проведение конференций, совещаний, выставок, круглых столов, семинаров-практикумов с участием представителей научно-экспертного сообщества, представителей религиозных организаций и общественных объединений, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов власти и органов местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югорске общественники приняли после ремонта объездную дорогу
Жуткое ДТП стало причиной пробки на трассе между Мегионом и Нижневартовском
В Нижневартовске к девяти годам тюрьмы приговорили наркосбытчика из Сургута
В Югре пропали трое рыбаков
Сургутяне признались губернатору, что их город хорошеет
Кондинец задержан за квартирную кражу
За минувшие выходные в Югре 16 ДТП пострадали 20 человек
Вартовчанин похитил из магазина алкоголь на 19 тысяч рублей
В Ханты-Мансийске из-за неработающей вентиляции от газа отключены более двух десятков домов
Сургутянина грозит срок за угрозу стрельбы по полицейским
Погода в Югре 7 октября: переменная облачность и дожди
В Югорске из горящего торгового центра эвакуировали 147 человек
На трассе в Нефтеюганском районе столкнулись семь автомобилей. Есть погибший
В Нижневартовске медики, придя в гости, унюхали труп в соседней квартире
Губернатор Югры посетила центр допобразования в Сургуте
Погода в Югре 6 октября: теплая погода и местами небольшой дождь
В Нижневартовске на набережной в инвалидной коляске обнаружен труп мужчины
Жители Пыть-Яха проголосовали за строительство скейт-парка
Сургутские полицейские устроили облаву на мигрантов
Вартовчанин после получения письма о штрафе разбил окно в почтовом отделении