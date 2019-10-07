В Нижневартовске к девяти годам тюрьмы приговорили наркосбытчика из Сургута
Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего жителя Сургутского района.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
В январе 2019 года сургутянин получил гашиш массой не менее 60 гр. Часть из наркотиков хранил при себе до момента задержания, часть разместил на территории города в тайниках-закладках.
Во время очередной закладки злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота.
Кроме того, при досмотре задержанного обнаружен мобильный телефон, содержащий интернет-переписку с соучастниками, свидетельствующей о фактах получения наркотиков и их дальнейшей реализации в тайниках-закладках на территории Нижневартовска.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU