2019-10-07T09:26:08+03:00
Происшествия

В Нижневартовске к девяти годам тюрьмы приговорили наркосбытчика из Сургута

Мужчина сбывал запрещенные вещества через закладки
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске к девяти годам тюрьмы приговорили наркосбытчика из СургутаВ Нижневартовске к девяти годам тюрьмы приговорили наркосбытчика из СургутаФото: Татьяна Коркина
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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего жителя Сургутского района.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

В январе 2019 года сургутянин получил гашиш массой не менее 60 гр. Часть из наркотиков хранил при себе до момента задержания, часть разместил на территории города в тайниках-закладках.

Во время очередной закладки злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота.

Кроме того, при досмотре задержанного обнаружен мобильный телефон, содержащий интернет-переписку с соучастниками, свидетельствующей о фактах получения наркотиков и их дальнейшей реализации в тайниках-закладках на территории Нижневартовска.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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