2019-10-07T09:03:46+03:00
Общество

В Югре пропали трое рыбаков

На поиски вышли спасатели и добровольцы
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Найти рыбаков пока не удалось. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-ЮгреНайти рыбаков пока не удалось. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
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Четыре дня о пропавших рыбаках нет никаких вестей. Поиски на данный момент результатов не дали.

По данным «Центроспас-Югории», 5 октября поисковая группа выезжала на реку Обь в поселок Октябрьское по сообщению, что 3 октября трое 42, 47 и 48-летних мужчин поехали на рыбалку, должны были вернуться, до настоящего времени их местоположение не известно, связи с ними нет. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали 17.7 км береговой линии от поселка городского типа Октябрьское до поселка Андра, и водную акваторию.

В поисках также принимали участие добровольцы, которые производили траление дна вдоль берега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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