В Югре пропали трое рыбаков
Четыре дня о пропавших рыбаках нет никаких вестей. Поиски на данный момент результатов не дали.
По данным «Центроспас-Югории», 5 октября поисковая группа выезжала на реку Обь в поселок Октябрьское по сообщению, что 3 октября трое 42, 47 и 48-летних мужчин поехали на рыбалку, должны были вернуться, до настоящего времени их местоположение не известно, связи с ними нет. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали 17.7 км береговой линии от поселка городского типа Октябрьское до поселка Андра, и водную акваторию.
В поисках также принимали участие добровольцы, которые производили траление дна вдоль берега.
ИСТОЧНИК KP.RU