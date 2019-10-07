2019-10-07T08:56:16+03:00
Общество

Сургутяне признались губернатору, что их город хорошеет

Муниципалитет участвует в семи национальных проектах
Алена Кульмухаметова
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Сургутяне признались губернатору, что их город хорошеет. Фото Рамиля НуриеваСургутяне признались губернатору, что их город хорошеет. Фото Рамиля Нуриева
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Исполнению национальных проектов была посвящена встреча губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой с жителями Сургута. Благодаря участию в региональных подпрограммах город получил около трех миллиардов рублей из федерального и окружного бюджетов. Глава Сургута Вадим Шувалов рассказал, что сейчас происходит в городе, свою оценку дали эксперты, общественники и жители Сургута.

Было отмечено, что Сургут участвует в семи национальных проектах, которые включают в себя 17 региональных программ.

- Больше всего средств направлено на строительство и ремонт дорог, покупку жилья для расселения аварийного фонда, благоустройство парков и скверов, развитие образования и социальной сферы. Сделано многое, а предстоит еще больше, — сказал глава Сургута Вадим Шувалов.

Так, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Сургут начал масштабную дорожную кампанию: 14 улиц отремонтированы, еще три будут построены. Также впервые за несколько лет началось строительство новых школ, закрыта очередь в детские сады для детей от трех лет, но есть потребность в группах раннего развития.

Меняются и общественные пространства. По проекту «Формирование комфортной городской среды» идет реконструкция набережной у СурГУ, началось создание главной площади города. Новый пешеходный мост устанавливают в сквере Старожилов. Еще один сквер появится в этом году около уникального парка «Россия — моя история» на Мелик-Карамова.

- Город хорошеет, нам нравится. Молодёжи много, здравоохранение на высоком уровне, я на себе знаю. Пришла поблагодарить лично, - рассказала губернатору пенсионерка Галина Антонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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