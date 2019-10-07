2019-10-07T08:50:38+03:00
Происшествия

Кондинец задержан за квартирную кражу

Мужчина ранее был судим за изнасилование
Алена Кульмухаметова
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Кондинец задержан за квартирную кражуКондинец задержан за квартирную кражуФото: Татьяна Коркина
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Аккумулятор и бензопилу выкрал из чужого дома ранее судимый житель Кондинского района. Полицейские вышли на мужчину по горячим следам.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Кондинском районе 47-летний мужчина, находясь в доме заявителя, похитил аккумулятор и бензопилу. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и изнасилование.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 95 преступлений, раскрыто 64, из них: убийство, 3 грабежа, 3 мошенничества, 22 кражи и 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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