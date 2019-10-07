Кондинец задержан за квартирную кражу
Аккумулятор и бензопилу выкрал из чужого дома ранее судимый житель Кондинского района. Полицейские вышли на мужчину по горячим следам.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Кондинском районе 47-летний мужчина, находясь в доме заявителя, похитил аккумулятор и бензопилу. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и изнасилование.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 95 преступлений, раскрыто 64, из них: убийство, 3 грабежа, 3 мошенничества, 22 кражи и 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU