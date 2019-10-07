2019-10-07T08:46:21+03:00
Общество

За минувшие выходные в Югре 16 ДТП пострадали 20 человек

Массовая авария случилась в воскресенье
Алена Кульмухаметова
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За минувшие выходные в Югре 16 ДТП пострадали 20 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие выходные в Югре 16 ДТП пострадали 20 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей произошло 6 октября на трасе в Нефтеюганском районе.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в 13 часов 10 минут на 756 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе вблизи ремонтного участка автодороги, на котором установлено светофорное регулирование, произошло столкновение семи автомобилей: грузовиков «Ивеко Дэйли», «ГАЗ 472818», «Хендэ Крета», «Ниссан Террано», двух «Тойота Королла» и «ВАЗ 21703». В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летний водитель автомобиля «Ивеко» от полученных травм скончался, водитель автомобиля «ГАЗ» получил ранения.

Сесь столкнулись на трассе в Югре. Фот с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Сесь столкнулись на трассе в Югре. Фот с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 20 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 47 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 17 – за отказ от медицинского освидетельствования и 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 86 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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