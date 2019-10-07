2019-10-07T08:04:28+03:00
Происшествия

Вартовчанин похитил из магазина алкоголь на 19 тысяч рублей

Мужчина уже был судим за кражи
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчанин похитил из магазина алкоголь на 19 тысяч рублейВартовчанин похитил из магазина алкоголь на 19 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Уголовное прошлое не отпустило 34-летнего жителя Нижневартовска. Мужчина решился на очередное преступление.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Установлено, что находясь в гипермаркете, подозреваемый похитил алкогольную продукцию общей стоимостью 19 тысяч рублей. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто одиннадцать ранее зарегистрированных краж. Арестованы два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югорске общественники приняли после ремонта объездную дорогу
Жуткое ДТП стало причиной пробки на трассе между Мегионом и Нижневартовском
В Ханты-Мансийске открывается Всероссийский форум национального единства
В Нижневартовске к девяти годам тюрьмы приговорили наркосбытчика из Сургута
В Югре пропали трое рыбаков
Сургутяне признались губернатору, что их город хорошеет
Кондинец задержан за квартирную кражу
За минувшие выходные в Югре 16 ДТП пострадали 20 человек
В Ханты-Мансийске из-за неработающей вентиляции от газа отключены более двух десятков домов
Сургутянина грозит срок за угрозу стрельбы по полицейским
Погода в Югре 7 октября: переменная облачность и дожди
В Югорске из горящего торгового центра эвакуировали 147 человек
На трассе в Нефтеюганском районе столкнулись семь автомобилей. Есть погибший
В Нижневартовске медики, придя в гости, унюхали труп в соседней квартире
Губернатор Югры посетила центр допобразования в Сургуте
Погода в Югре 6 октября: теплая погода и местами небольшой дождь
В Нижневартовске на набережной в инвалидной коляске обнаружен труп мужчины
Жители Пыть-Яха проголосовали за строительство скейт-парка
Сургутские полицейские устроили облаву на мигрантов
Вартовчанин после получения письма о штрафе разбил окно в почтовом отделении