СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-07T08:04:28+03:00

Вартовчанин похитил из магазина алкоголь на 19 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

Мужчина уже был судим за кражи

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Уголовное прошлое не отпустило 34-летнего жителя Нижневартовска. Мужчина решился на очередное преступление.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Установлено, что находясь в гипермаркете, подозреваемый похитил алкогольную продукцию общей стоимостью 19 тысяч рублей. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто одиннадцать ранее зарегистрированных краж. Арестованы два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU