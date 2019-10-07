СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-07T07:42:05+03:00

Сургутянина грозит срок за угрозу стрельбы по полицейским. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Житель поселка Барсово Сургутского района обвиняется в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 16 сентября обвиняемый, будучи пьян, находясь возле отдела полиции в поселке Солнечный Сургутского района, угрожал стрельбой из пневматического пистолета сотрудникам патрульно-постовой службы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый предстанет перед судом.

Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU