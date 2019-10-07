СЕГОДНЯ 07:24 2019-10-07T07:24:23+03:00

Погода в Югре 7 октября: переменная облачность и дожди. Фото Александра Мурзаева из соцсети ВКонтакте

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В понедельник 7 октября в Ханты-Мансийском автономном округе по северным районам пасмурная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега. В южной части округа теплая и без осадков погода. Ветер северо-восточный, восточный 2-6 метров в секунду, с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +4 градусов по северу и до +16 по югу региона.

В Ханты-Мансийске ясная без осадков погода. Ветер восточный, северо-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +12 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений. Утром штиль, затем поднимется небольшой западный ветер с переходом на северный, северо-восточный, восточный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +8 градусов.

В Нижневартовске облачно и без осадков. Ветер юго-западный, западный, северо-западный, северный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU