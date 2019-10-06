2019-10-06T17:20:53+03:00
Происшествия

В Югорске из горящего торгового центра эвакуировали 147 человек

Причина возгорания выясняется
Алена Кульмухаметова
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В Югорске из горящего торгового центра эвакуировали 147 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югорске из горящего торгового центра эвакуировали 147 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Торговый комплекс «Столичный Cити», расположенный в центре Югорска, загорелся 5 октября утром почти сразу после открытия. Посетителей и сотрудников эвакуировали.

По данным МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в 10:18 поступило сообщение о возгорании в ТК «Столичный-сити» в городе Югорск. Эвакуировано 147 человек, в том числе 17 детей. В 10:23 пожар локализован, в 10:25 было ликвидировано открытое горение. Для ликвидации пожара было задействовано 4 единицы техники, 13 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России. Обошлось без погибших и псотрадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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