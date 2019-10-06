2019-10-06T16:51:49+03:00
Происшествия

На трассе в Нефтеюганском районе столкнулись семь автомобилей. Есть погибший

Среди пяти легковушек есть два грузовика
Алена Кульмухаметова
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На трассе в Нефтеюганском районе столкнулись семь автомобилей. Есть погибший. Скрин с видеоНа трассе в Нефтеюганском районе столкнулись семь автомобилей. Есть погибший. Скрин с видео
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Один человек погиб в результате массового дорожно-транспортного происшествия в Нефтеюганском районе.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, ДТП произошло днем 6 октября на 754-м километре федеральной автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» по вине водителя автофургона «Ивеко», который на большой скорости въехал во впереди идущую грузовую машину «ГАЗ». Удар «Ивеко» в «ГАЗ» по цепочке спровоцировал столкновение ещё пяти легковых автомобилей. Виновник аварии погиб на месте от полученных травм. Остальные участники ДТП не пострадали.

Очевидцы сообщают, что участники ДТП стояли на светофоре, там идет ремонт дороги.

- Прям передо мной всё произошло. Собрал всех кто меня обогнал, как чуял, что ехать нужно было не больше 90 км/ч, - рассказывает в ВКонтакте Валерий Юганский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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