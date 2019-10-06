2019-10-06T12:29:13+03:00
Происшествия

В Нижневартовске медики, придя в гости, унюхали труп в соседней квартире

На место происшествия вызвали полицию
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске медики, придя в гости, унюхали труп в соседней квартире. Фото с сайта pixabay.comВ Нижневартовске медики, придя в гости, унюхали труп в соседней квартире. Фото с сайта pixabay.com
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В квартире на седьмом этаже многоэтажки по улице Семакова в Нижневартовске было обнаружено разложившееся тело мужчины. Об этом сообщил канал «Мегаполис».

В полиции подтвердили данный факт, заявив, что тело пролежало в квартире несколько недель. Соседи на тошнотворный запах в подъезде не обращали внимание. Как оказалось, погибший вел асоциальный образ жизни, гадил мимо унитаза и не занимался уборкой в квартире.

Запах «смерти» распознали медики, которые пришли в гости к своему другу, проживающему в этом доме. Они и вызвали полицию.

По данному факту проводится проверка. Причины смерти вартовчанина не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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