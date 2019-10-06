2019-10-06T08:51:21+03:00
Общество

Губернатор Югры посетила центр допобразования в Сургуте

Разговор затронул и финансовую сторону работы педагогов
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Югры посетила центр допобразования в Сургуте. Фото Рамиля НуриеваГубернатор Югры посетила центр допобразования в Сургуте. Фото Рамиля Нуриева
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Глава автономного округа, в рамках рабочего визита в Сургут, посетила центр дополнительного образования средней школы № 9. Во время экскурсии Наталье Комаровой представили проекты и практики, которые уже реализуют молодые педагоги.

Три проекта: «Старт в науку», «Мир моих образовательных увлечений» и «Безопасный дом» помогают сформировать у учащихся интерес к научно-исследовательской деятельности в разных предметных областях, навыки безопасного поведения в бытовых условиях и определиться с будущей профессией.

Для реализации проектов на базе школы созданы учебно-исследовательский центр, который состоит из различных лабораторий и уникального интерактивно-игрового модуля по развитию навыков и основ безопасности жизнедеятельности у учащихся 1-6-х классов.

В рамках круглого стола Губернатор Югры обсудила с молодыми специалистами образовательных учреждений города вопросы создания современной школы и роли в ней молодого учителя.

Как отмечали педагоги, благодаря реализации региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», в Сургуте разработан проект под названием «Цифровое образование: инвестиции в будущее». В период реализации этого проекта в 27 образовательных учреждениях города созданы зоны шахматного образования, предметной и проектной деятельности и самообразования.

Молодые специалисты рассказали Наталье Комаровой о том, что система образования нуждается в компетентном, ответственном педагоге. В этом вопросе им помогает конкурс профмастерства «Педагогическая надежда». Но он ограничивается рамками муниципалитета. И озвучили идею расширения границ проведения данного мероприятия до окружного уровня. На что губернатор предложила директору Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Алексею Дренину рассмотреть возможность создания ресурсного центра по подготовке молодых педагогов к участию в различных конкурсах.

Предложение было одобрено единогласно. Разговор затронул и финансовую сторону работы педагогов. Все участники встречи высказались о том, что получают достойную зарплату, которая позволяет им не только тратить средства на бытовые потребности, но и откладывать деньги на путешествия.

В настоящее время в муниципальной системе образования трудятся 322 молодых специалиста в возрасте до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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