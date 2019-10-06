СЕГОДНЯ 06:48 2019-10-06T06:48:49+03:00

Погода в Югре 6 октября: теплая погода и местами небольшой дождь. Фото с сайта pixabay.com

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В воскресенье 6 октября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой, по северо-западным районам умеренный дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +17 градусов, местами +5, +10 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов.

В Сургуте переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-11 метров в секунду.

В Нижневартовске преимущественно ясная погода, без осадков. Ветер южный, юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU