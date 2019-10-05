2019-10-05T16:09:51+03:00
Происшествия

В Нижневартовске на набережной в инвалидной коляске обнаружен труп мужчины

Его смерть не носит криминальный характер
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске на набережной в инвалидной коляске обнаружен труп мужчины. Фото с сайта pixabay.comВ Нижневартовске на набережной в инвалидной коляске обнаружен труп мужчины. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Тело мужчины было обнаружено утром 5 октября на набережной Нижневартовска. Полиция не увидела в его гибели криминального следа.

Информация об этом появилась в группе «Это Юганск, детка/Нефтеюганск» в соцсети ВКонтакте.

- Странно, но никто не написал, что сегодня утром прям у памятника Первопроходцам, что на набережной, обнаружен труп человека в инвалидной коляске. Он каждое утро выходил туда. Но вместе с каким-то человеком, - пишет местный житель. В городском отделе полиции, факт обнаружения мертвого человека около монумента на набережной подтвердили. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Пыть-Яха проголосовали за строительство скейт-парка
Сургутские полицейские устроили облаву на мигрантов
Вартовчанин после получения письма о штрафе разбил окно в почтовом отделении
Погода в Югре 5 октября: тепло и без осадков
Советчанин задержан за кровавую разборку со знакомым
В Сургуте на 11 участках завершен ремонт дорог
В Югре полиция проводит рейды среди мигрантов
В Югре браконьеры в охраняемой зоне убили лося
Молодой сургутянин задержан с партией наркотиков
В Нижневартовске снизилось количество ДТП на улицах города
В Белом Яре после жалоб жильцов новостройки провели освещение
В Нефтеюганске вор обчистил сейф в магазине
В Югре студентам из числа детей-сирот вдвое увеличены пособия
В Нижневартовске вновь перекроют дороги для транспорта
Вартовчанину по почте вместо шуруповерта прислали мыло и киянку
На портал Ханты-Мансийска чаще всего жители обращаются по вопросам благоустройства
Нетрезвому наркоману из Нижневартовска грозит 7 лет тюрьмы за ДТП с пострадавшим
В Югре к 2024 году очереди в поликлиниках исчезнут очереди
В Урае на дачах рецидивист насмерть забил бездомного
Югра – победитель выставки-форума «Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства»
В Нижневартовске проведет прием граждан уполномоченный по правам ребенка
В Урае за прописку в своей квартире россиянина будут судить пенсионерку
В Югре мультикарты для новорожденных упакуют в шкатулки