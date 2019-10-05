СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-05T16:09:51+03:00

В Нижневартовске на набережной в инвалидной коляске обнаружен труп мужчины. Фото с сайта pixabay.com

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Тело мужчины было обнаружено утром 5 октября на набережной Нижневартовска. Полиция не увидела в его гибели криминального следа.

Информация об этом появилась в группе «Это Юганск, детка/Нефтеюганск» в соцсети ВКонтакте.

- Странно, но никто не написал, что сегодня утром прям у памятника Первопроходцам, что на набережной, обнаружен труп человека в инвалидной коляске. Он каждое утро выходил туда. Но вместе с каким-то человеком, - пишет местный житель. В городском отделе полиции, факт обнаружения мертвого человека около монумента на набережной подтвердили. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU