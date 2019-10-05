СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-05T12:07:53+03:00

Сургутские полицейские устроили облаву на мигрантов. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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В Сургуте полицейские устроили более 200 проверок в рамках профилактики соблюдения миграционного законодательства.

По данным УМВД ХМАО-Югры, стражи порядка посетили 11 гостиниц, 18 общежитий, 8 рынков, более 120 объектов жилого сектора, вокзалы и аэропорт, предприятия и учреждения города, а также порядка 10 учебных заведений.

За четыре дня проведения комплекса мероприятий сургутскими полицейскими составлено порядка 250 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграции, 109 из которых по статьям, санкции которых предусматривают административное выдворение за пределы РФ. За данный период оперативного мероприятия по решению суда было выдворено девять иностранцев.

Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, фиктивную регистрацию граждан РФ и иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU