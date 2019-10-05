2019-10-05T09:43:24+03:00
Происшествия

Вартовчанин после получения письма о штрафе разбил окно в почтовом отделении

Злоумышленник сам отправился в полицию
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин после получения письма о штрафе разбил окно в почтовом отделении. Фото из соцсети ВКонтактеВартовчанин после получения письма о штрафе разбил окно в почтовом отделении. Фото из соцсети ВКонтакте
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Уголовная ответственность за ложный донос, штраф за хулиганство и возмещение ущерба впереди у несдержанного жителя Нижневартовска. После получения «письма счастья» мужчина разбил окно в почтовом отделении.

В городской полиции отметили, что инцидент произошел накануне в одном из почтовых отделений города. Клиент почты после получения письма со штрафом из ГИБДД за превышение скорости в 500 рублей, выходя из офиса, разбил стекло двери офиса. После этого хулиган с окровавленной рукой обратился в отделение полиции с заявлением о том, что его якобы насильно удерживали в офисе.

- Эмоциональному жителю Нижневартовска может грозить ответственность не только за разбитую и сломанную дверь офиса почтовой службы, стоимость ремонта которой может составлять в десятки, а то и в сотню раз больше цены его штрафа ГИБДД, но и более серьезная ответственность - уголовная за ложный донос, отметили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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