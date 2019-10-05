2019-10-05T06:57:02+03:00
Общество

Погода в Югре 5 октября: тепло и без осадков

Ветер южных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 5 октября: тепло и без осадков. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 5 октября: тепло и без осадков. Фото с сайта pixabay.com
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В субботу 5 октября в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12,+17 градусов, по северу +4,+9 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +13,+15 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер западный, южный, юго-восточный +1, +7 градусов. Температура воздуха днем составит +4, +9 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер западный, юго-западный, южный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит + 4, +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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