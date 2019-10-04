2019-10-04T15:59:34+03:00
Общество

Советчанин задержан за кровавую разборку со знакомым

Ему грозит восемь лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Советчанин задержан за кровавую разборку со знакомым. Фото с сайта pixabay.comСоветчанин задержан за кровавую разборку со знакомым. Фото с сайта pixabay.com
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В отношении 32-летнего жителя Советского района по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека возбуждено уголовное дело.

По данным УМВД ХМАО-Югры, накануне около 17:00 часов нетрезвый подозреваемый, находясь в квартире у своего знакомого, в одном из домов по улице Гагарина, несколько раз ударил его ножом.

Подозреваемый был застигнут полицейскими на месте преступления и задержан.

Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.

В последний раз был осужден в августе 2017 года и приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Освобожден условно-досрочно в мае 2019 года, судимость не снята и не погашена.

Злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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