2019-10-04T15:38:54+03:00
Общество

В Сургуте на 11 участках завершен ремонт дорог

Темпы износа дорог опережают работы по строительству и ремонту
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте на 11 участках завершен ремонт дорог. Фото Рамиля НуриеваВ Сургуте на 11 участках завершен ремонт дорог. Фото Рамиля Нуриева
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Сургут подводит промежуточные итоги дорожной кампании – 2019. На сегодняшний день ремонт закончен на 11 объектах. Общая площадь выполненных работ достигает 300 тысяч квадратных метров.

По информации администрации города, на завершающей стадии находятся работы на улицах Гагарина, Рабочая и Республики. Готовность этих участков - более 80%. Их планируется завершить до 31 октября.

За качеством укладки асфальта следит специально созданная рабочая группа. Если асфальт не соответствует ГОСТу, подрядчик укладывает его заново, но уже за счет собственных средств. Те же меры действуют в случае нарушения гарантийных обязательств. Срок гарантии – 4 года. Как показывает практика, такой метод действенный и эффективный. Количество замечаний и нарушений с каждым годом сокращается.

- За последние годы темпы износа дорог опережают работы по строительству и ремонту, – отметил начальник дорожно-транспортного управления администрации Сургута Олег Черемисин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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