2019-10-04T15:07:03+03:00
Общество

В Югре полиция проводит рейды среди мигрантов

Семь человек выдворят за пределы России
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийском автономном округе полицейские продолжают выявлять факты нарушений миграционного законодательства.

Так, 64- летний житель Югорска фиктивно прописал в своей квартире гражданина РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

Нарушитель миграционного законодательства при опросе признал вину.

В Кондинском районе к административной ответственности за нарушения правил пребывания на территории Российской Федерации привлечены 10 иностранцев и 10 местных жителей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. По всем возбужденным административным делам наложено штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей.

Кроме того, в поселке Болчары полицейские выявили 37-летнюю местную жительницу, которая, прописала в своей квартире 8 мигрантов, но жили они в другом месте. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Урае за 4 дня проведения мероприятия полицейскими составлено 12 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграции, 4 из которых по статьям, санкции которых предусматривают административное выдворение за пределы РФ.

Полицейскими Нижневартовска проверен 271 иностранец. К административной ответственности привлечены 316 мигрантов. Судом принято решение о выдворении 3 иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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