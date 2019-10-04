В Югре браконьеры в охраняемой зоне убили лося
Голова и нижняя часть ног лося были обнаружены инспекторами Природнадзора Югры в Белоярском районе.
По информации ведомства, на территории Ванзеватской зоны охраны 22 сентября 2019 года инспектором Белоярского отдела обнаружен факт незаконной добычи лося в 35 км севе-западнее деревни Ванзеват на берегу протоки «Юрьевская» р. Горная Обь. Обозначенное место является охраняемым.
Во время обследования установлен период времени, в которое совершено преступление и зафиксированы все следы пребывания человека, найденные на месте преступления. Материалы по данному факту переданы в полицию. Ущерб за незаконную добычу лося составил 240 000 рублей. Ведется расследование.
Природнадзором Югры принимаются профилактические меры по пресечению добычи охотничьих ресурсов на территории зон охраны.
ИСТОЧНИК KP.RU