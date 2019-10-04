СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-04T14:56:15+03:00

В Югре браконьеры в охраняемой зоне убили лося. Фото с сайта pixabay.com

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Голова и нижняя часть ног лося были обнаружены инспекторами Природнадзора Югры в Белоярском районе.

По информации ведомства, на территории Ванзеватской зоны охраны 22 сентября 2019 года инспектором Белоярского отдела обнаружен факт незаконной добычи лося в 35 км севе-западнее деревни Ванзеват на берегу протоки «Юрьевская» р. Горная Обь. Обозначенное место является охраняемым.

Во время обследования установлен период времени, в которое совершено преступление и зафиксированы все следы пребывания человека, найденные на месте преступления. Материалы по данному факту переданы в полицию. Ущерб за незаконную добычу лося составил 240 000 рублей. Ведется расследование.

Природнадзором Югры принимаются профилактические меры по пресечению добычи охотничьих ресурсов на территории зон охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU