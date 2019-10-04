Молодой сургутянин задержан с партией наркотиков
Накануне 20-летний житель Сургута был задержан наркополицейскими Нижневартовска в районе девятого километра автодороги «Нижневартовск – Сургут».
По данным УМВД по Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, во время осмотра участков местности в лесном массиве обнаружено и изъято 17 тайников-закладок с порошкообразным веществом светлого цвета. Эксперты подтвердили, что найденное является наркотическим средством общей массой 14,883 грамма.
В настоящее время следственным отделом в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Молодой человек арестован. За распространение наркотиков ему грозит длительный срок лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU