Молодой сургутянин задержан с партией наркотиков

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-04T14:09:08+03:00

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Накануне 20-летний житель Сургута был задержан наркополицейскими Нижневартовска в районе девятого километра автодороги «Нижневартовск – Сургут».

По данным УМВД по Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, во время осмотра участков местности в лесном массиве обнаружено и изъято 17 тайников-закладок с порошкообразным веществом светлого цвета. Эксперты подтвердили, что найденное является наркотическим средством общей массой 14,883 грамма.

В настоящее время следственным отделом в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Молодой человек арестован. За распространение наркотиков ему грозит длительный срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU