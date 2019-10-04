СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-04T13:00:59+03:00

В Белом Яре после жалоб жильцов новостройки провели освещение. Фото с сайта администрации Сургутского района

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой тремя неделями ранее после встречи с жителями городского поселения Белый Яр потребовал от местных властей провести освещение улицы Фадеева.

По данным портала администрации Сургутского района, рядом с домом № 29 по улице Фадеева вдоль дороги при подъезде к жилому комплексу не были предусмотрены фонари. Это затрудняло путь белоярцев в темное время суток. На сентябрьской встрече с главой Сургутского района Андреем Трубецким жильцы новостройки озвучили данную проблему. Прошло менее трех недель, как путь к новостройке был освещен.

- Были установлены 4 опоры и смонтированы 8 светильников, натянут самонесущий изолированный провод, который подключили к общей сети уличного освещения. 21 сентября подано напряжение на этот участок. Стоимость работ составила порядка 200 тысяч рублей, - пояснил Марат Яруллин, заместитель директора по производству МУП «СРЭС».

Также освещение специалисты муниципального предприятия устанавливали в этом году по желанию жителей в сельских поселениях Русскинская, Лямина, Сытомино.

ИСТОЧНИК KP.RU