В Нефтеюганске вор обчистил сейф в магазине

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-04T12:52:58+03:00

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Ранее судимый молодой мужчина из Нефтеюганска обокрал магазин, в котором работал. Преступление было раскрыто.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от руководителя одного из сетевых магазинов города о том, что злоумышленник проник в помещение торгового объекта, откуда выкрал металлический ящик, в котором хранились 65 тысяч рублей. На записи с видеокамер, установленных в магазине, отчетливо видно, как злоумышленник проникает в помещение зала из самодельного проема, который сделал при помощи ножа. Полицейскими установлен и задержан подозреваемый, которым оказался ранее неоднократно судимый 22-летний местный житель. Злоумышленник признался в содеянном. Выяснилось, что накануне совершения преступления он распивал спиртные напитки с одним из знакомых. Алкоголь закончился, а денег его покупку не было. В тот момент нефтеюганцу пришла идея о хищении денег. Магазин он выбрал не случайно, так как ранее работал в нем.

С помощью ножа он выпилил в двери отверстие, через которое проник в помещение бывшего работодателя, вынес ящик с хранившимися там купюрами и скрылся с места преступления тем же путем. Деньги он потратил на продолжение застолья. В настоящее время в отношении нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU