СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-04T11:21:33+03:00

На портал Ханты-Мансийска чаще всего жители обращаются по вопросам благоустройства. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Проблем со свалками горожане не видят

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Сервис «Улучшим наш город» который располагается на официальном портале органов местного самоуправления Ханты-Мансийска в третьем квартале 2019 года принял 114 сообщений.

По данным Управления организационной и контрольной работы администрации города, основными темами являются вопросы благоустройства и строительства тротуаров, остановочных площадок, обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов, отсутствие организованных мест для стоянки велосипедов, озеленение города поступило 51 сообщение.

На втором месте по числу обращений оказались «Дорожные проблемы». В данную категорию поступило 35 заявок горожан. Они связаны с асфальтированием дорог и тротуаров.

На третьем месте – категория «Правонарушения». Этой тематики касались 19 заявок, в которых горожане жалуются на парковку автотранспортных средств в запрещенных местах, нарушения правил дорожного движения и электробезопасности.

Меньше всего заявок - 9, поступило в категорию «Несанкционированные свалки». Они были связаны с самовольным сбросом бытового мусора или складированием отходов производства и строительства.

Напомним, проект «Интерактивная карта города», где размещен указанный сервис, позволяет жителям Ханты-Мансийска оперативно указывать на основные городские проблемы, для совместного их решения, а также предлагать идеи по улучшению жизни в окружном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU