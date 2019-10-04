СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-04T10:04:50+03:00

В Югре к 2024 году очереди в поликлиниках исчезнут очереди. Фото с сайта департамента Югры

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В Ханты-Мансийском автономном округе реализуют национальный проект «Здравоохранение». К 2024 процедуру записи на прием к врачу упростят, исчезнут очереди. Сформируют систему защиты прав пациентов.

По данным департамента здравоохранения Югры, все югорчане будут проходить профилактические медосмотры не реже одного раза в год. На реализацию проекта «Здравоохранение» в Югре до 2024 года выделили более 25,5 млрд рублей.

Особенное внимание уделено детскому здравоохранению. В Сургуте откроют региональный центр охраны материнства и детства. Среди взрослых на первом месте пациенты с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главная цель - значительно снизить смертность населения. В медицинских организациях установят новое оборудование и ликвидируют кадровый дефицит. Диагностику и лечение будут проводить с применением метода ядерной медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU